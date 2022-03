Olietankers uit Rusland verdwijnen sinds de start van de oorlog in Oekraïne steeds vaker een tijdje van de radar. Schepen hebben een transponder waarmee te zien is waar ze zijn, maar de Russische tankers zetten die de afgelopen weken vaak uit, meldt CNN op basis van data van maritiem adviesbureau Windward.

Het vermoeden bestaat dat de olietankers de transponder uitzetten omdat daardoor niet te zien is waar ze naartoe gaan en naar wie ze de olie vervoeren.

Sinds de Russische inval in Oekraïne van eind vorige maand wordt er bij oliehandelaren op aangedrongen geen zaken meer te doen met Rusland, onder meer door geen olie meer van het land te kopen. Zo kreeg Shell eerder deze maand veel kritiek toen bekend werd dat het - weliswaar via een tussenhandelaar - toch een voorraad Russische olie had gekocht.

Windward merkt nu dat Russische olietankers in de voorbije weken zes keer zo vaak hun transponder uit hebben gezet als in de periode vóór de invasie. Het gaat om tientallen tankers per week, die hun systemen vaak urenlang uitzetten.

Schepen zetten wel vaker hun transponders uit, als ze bijvoorbeeld door een gebied varen waar veel piraten actief zijn, maar volgens Windward wordt dat nu gedaan om sancties te omzeilen. De VS heeft eerder deze maand een verbod op de handel in Russische olie ingesteld. De EU heeft zo'n boycot op dit moment nog niet ingevoerd.

In het verleden zetten olietankers uit Venezuela en Iran ook al eens hun transponders uit, toen sancties tegen deze landen zijn ingevoerd.