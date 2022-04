Wie privé een auto leaset en na 1 april een nieuwe hypotheek wil afsluiten, kan veel minder lenen dan tot dusver het geval was. Dat komt doordat de regels voor hypotheken verder worden aangescherpt. Volgens de Consumentenbond kunnen mensen hierdoor tienduizenden euro's minder lenen.

De nieuwe regels gelden ook voor wie bijvoorbeeld een wasmachine huurt, maar daarbij is de impact veel minder groot. Private lease wordt vanaf 1 april voor 100 procent meegerekend als schuld en dat drukt het bedrag dat je mag lenen voor de woning.

"Leasen is gewoon lenen en dat is best een flink financieel contract", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Dat moet je je realiseren als je zo'n verplichting aangaat. Het is ook niet voor niets dat het voortaan 100 procent meetelt bij het BKR."

Want dat is wat er verandert. Het was altijd zo dat een dergelijke lening voor 65 procent van de waarde van het leasebedrag werd meegenomen als schuld, daar komt nu 35 procent bij.

En dat terwijl het - in het geval van starters - überhaupt al lastig is een huis te kopen met de huidige prijzen. "Soms moet je kiezen tussen een huis en een auto", constateert de woordvoerder van de Consumentenbond. De nieuwe regels gelden ook voor een hypothecaire lening voor een verbouwing.

'Effect verhoging NHG-grens wordt weer tenietgedaan'

Sinds 1 januari telde de private-leaseauto al mee voor wie een hypotheek met NHG aanvroeg. Die garantie geldt op hypotheken tot een bedrag van 355.000 euro. De Vereniging Eigen Huis (VEH) becijferde dat het leenbedrag voor iemand die maximaal iets meer dan 328.000 euro kon lenen, per 1 januari omlaag is gegaan naar nog geen 295.000 euro.

Omdat huizen steeds duurder worden, is het maximale bedrag voor de NHG sinds 1 januari verhoogd. Daardoor zouden starters juist meer kunnen lenen met bescherming tegen wanbetaling. "Dat effect wordt met deze maatregel direct tenietgedaan."

Nu de nieuwe hypotheekregels ook voor leningen met een hogere waarde geldt, wordt de impact op het totale hypotheekbedrag nog groter.