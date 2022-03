Niet alleen de markt voor koopwoningen zit muurvast: ook in de huurmarkt is er nauwelijks beweging. Zo waren er in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 30 procent minder verhuizingen in de vrijesectorhuurmarkt dan vorig jaar. De huurprijzen gingen ondertussen flink omhoog, met soms wel dubbele cijfers. Dat melden de verenigingen voor makelaars (NVM) en vastgoedmanagers (VGM NL) donderdag.

De belangenclubs bekeken woningtransacties in de vrije sector in het eerste kwartaal en zagen dat zowel minder eengezinswoningen (-28 procent) als appartementen (-30 procent) van huurder wisselden. De oorzaak hiervan is dat weinig huizen te huur worden aangeboden. Ook het aantal koopwoningen is klein.

"Het gebrek aan aanbod in alle segmenten van de huur- en koopwoningmarkt zorgt ervoor dat de doorstroming zowel binnen als tussen de segmenten volledig spaak loopt", aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. "Het gat tussen de vrije sector - met aan de ene kant de sociale huursector en aan de andere kant de koopwoningmarkt - is voor veel mensen onoverbrugbaar. En ook binnen de vrije sector zelf blijft men zitten waar men zit."

De prijzen van huurhuizen in de vrije sector liepen in het eerste kwartaal flink op: met 7,8 procent. Gemiddeld betaal je nu 14,43 euro per vierkante meter. Vooral in Eindhoven, Amersfoort en Almere gingen de prijzen flink de hoogte in, met stijgingen van respectievelijk 17, 15 en 13 procent. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht stegen de prijzen wat minder hard.

Als provincies met elkaar worden vergeleken, zijn het vooral de regio's buiten de Randstad waar de huurprijzen hard stijgen. In Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe gingen de huurprijzen met dubbele cijfers omhoog in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. In Zuid-Holland, Overijssel en Groningen bleef de stijging beperkt tot respectievelijk 2,4, 2,5 en 2,8 procent.