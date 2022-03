De Raad van Commissarissen van KLM heeft de huidige topvrouw van de NS, Marjan Rintel, voorgedragen als nieuwe CEO. Dat heeft KLM donderdag bekendgemaakt. Zij volgt in die functie Pieter Elbers op, die al per 1 juli van dit jaar vertrekt.

Rintel werkte eerder al voor KLM, maar vertrok in 2014 naar het spoorbedrijf. De huidige topman van KLM, Pieter Elbers zou volgend jaar vertrekken. KLM laat nu weten dat dit uiterlijk per 1 juli aanstaande is.

Het heeft nooit geboterd tussen Pieter Elbers en de top van moederbedrijf Air France-KLM. Zeker sinds de komst van Ben Smith als nieuwe bestuurder van de Franse holding, werden de verhoudingen tussen Amstelveen en Parijs er niet beter op.

"Ik ben enorm blij Marjan te verwelkomen in ons team als de nieuwe president-directeur van KLM", zegt Smith over de benoeming van de huidige NS-topvrouw als opvolger van Elbers.

NS laat weten het vertrek van Marjan Rintel te betreuren. "Zij heeft zich meer dan acht jaar ingezet voor ons bedrijf. In het najaar van 2020 is zij midden in de pandemie aangetreden als president-directeur. Marjan heeft er mede voor gezorgd dat NS tot dusver goed door de coronacrisis is gekomen en weer vooruit kan kijken naar de toekomst."

Het spoorbedrijf moet nu op zoek naar een opvolger voor Rintel. Als dat niet voor 1 juli lukt, neemt financieel-directeur Bert Groenewegen de honneurs tijdelijk waar.

Pieter Elbers zei eerder tegen NU.nl dat hij nog niet weet wat hij gaat doen wanneer hij weggaat bij KLM. Dat gebeurt nu bijna een jaar eerder dan het bedrijf eerder aangaf.