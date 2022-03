De economische sancties die zijn opgelegd aan Rusland, kunnen de dominantie van de dollar als leidende munteenheid voor handel verder aantasten. Dat zegt hoofdeconoom Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Als gevolg van de sancties kan het internationale monetaire systeem verder uiteenvallen, stelt de topvrouw. Zo wil Rusland in reactie op de strafmaatregelen dat westerse landen Russisch gas in roebels gaan afrekenen en dreigen de Russen dat meer producten op die wijze betaald moeten worden.

"De dollar zou wel de grootste wereldwijde munteenheid blijven, maar fragmentatie op een lager niveau is zeker denkbaar", zegt Gopinath in een interview met Financial Times.

Niet alleen andere fysieke munteenheden zullen terrein winnen, maar ook cryptovaluta, meent de IMF-econoom. De reserves die centrale banken aanhouden, worden dan ook diverser.

Eerder gaf ze aan dat de sancties tegen Rusland en de impact daarvan op de valutastromen zeker niet het eind in van de dollar als reservemunteenheid inluiden. Banken houden altijd een voorraad dollars aan voor noodgevallen.