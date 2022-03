Kleding- en schoenenzaken hebben vorige maand eindelijk weer eens goede zaken gedaan. De omzet lag in februari bijna 60 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is te verklaren doordat de winkels in februari vorig jaar dicht waren door de lockdown, maar ook zonder dat effect gaven we er flink meer uit.

"Ten opzichte van februari 2020 lag de omzet van non-foodwinkels in februari 2022 ruim 10 procent hoger", aldus het CBS. Ook andere winkels draaiden beter dan vóór corona.

Online gaven we minder uit gezien we weer fysiek konden shoppen. Volgens het CBS is aan online shoppen een kwart minder uitgegeven dan een jaar eerder.

Supermarkten draaiden sinds de heropening van de horeca ook minder goed. Opvallend genoeg blijven speciaalzaken als de bakker en de slager het wel goed doen.

Over de hele linie heeft de detailhandel in februari van dit jaar 16,5 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder.