De directie van PostNL is geschrokken van de arrestatie van drie Belgische topmannen, onder wie algemeen directeur Rudy Van Rillaer. Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten Benelux bij PostNL, noemt het "bizar wat er gebeurt".

"We hebben geen enkele officiële bevestiging van verdenkingen, maar onze collega's worden ondertussen behandeld als criminelen", zegt Kaashoek.

Het onderzoek van de Belgische justitie spitst zich toe op inbreuken tegen de Belgische sociale wetgeving. Bronnen lieten eerder aan NU.nl weten dat er wordt zwartgewerkt in een aantal Belgische depots van PostNL en dat het parket daar een einde aan wil maken. Volgens verschillende Belgische media zijn de topmannen opgepakt op verdenking van onder meer mensenhandel.

"Wij herkennen ons niet in die beschuldigingen", zegt Kaashoek. "We hebben altijd meegewerkt aan eerdere onderzoeken en hebben de controles op zwartwerken opgevoerd. Wij houden ons aan de Belgische regelgeving. Ondertussen zitten onze collega's al twee nachten vast in een kleine cel met vier andere mensen en krijgen ze niet eens schone kleren. We willen dat ze zo snel mogelijk vrijkomen."

PostNL heeft de onderzoeksrechter gevraagd wat er aan de hand is, maar die kan het bedrijf pas maandag ontvangen.

'Opvallende timing nu er een wetswijziging aankomt in België'

Op de vraag of dit een strategie van de Belgische overheid zou kunnen zijn om de concurrentie voor de nationale postmaatschappij Bpost af te zwakken, wil Kaashoek geen antwoord geven.

Ze noemt de timing van de arrestaties wel "opvallend in een week waar er in België discussie is rond een wetswijziging voor pakketbezorgers". Volgens die wet zouden pakjesbezorgers minimaal 20 procent van hun personeel vast in dienst moeten nemen, een percentage dat PostNL voorlopig niet haalt omdat het bedrijf vooral samenwerkt met onderaannemers.

PostNL werkt in België samen met 220 onderaannemers waarvoor 1.500 pakketbezorgers rijden. Het bedrijf benadrukt dat 75 procent van die bezorgers vast in dienst is bij de bedrijven in kwestie.

Maandag viel de Belgische federale politie binnen in drie Antwerpse depots van PostNL. Die zijn alle drie tot nader order gesloten. Het postbedrijf opende een nooddepot om de pakketlevering niet in het gedrang te laten komen.