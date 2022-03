Dat brandstof als gevolg van de oorlog in Oekraïne duurder is, werkt door in de prijzen voor vliegvakanties. Maar dat Russen nu niet op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar een land als Turkije, zorgt juist voor een prijsdrukkend effect. Hoe dan ook heeft de prijs op dit moment minder invloed op de reislust dan voorheen, zegt voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR tegen NU.nl.

"De voornemens om op vakantie te gaan, zijn er zeker", zegt Oostdam. "Maar gaan de mensen ook?" Doorgaans remt een oorlog - helemaal als die dichtbij is - de behoefte om van huis te gaan. "Zeker de eerst weken konden we dat direct merken."

In de eerste twee maanden van dit jaar durfden mensen juist weer vakantieplannen te maken. "Met corona grotendeels achter de rug, zagen we dat er weer verder vooruit werd geboekt. Mensen durfden weer op vakantie te gaan", zegt Oostdam. Dat is nog wel hoofdzakelijk in Europa, dus relatief dicht bij huis.

Bij het uitbreken van de oorlog zakte die vraag direct iets in. "Nu het zich laat aanzien dat het conflict beperkt blijft tot die regio, zien we wel dat de boekingen weer aantrekken."

Boekingssite Zoover stelt aan de hand van een analyse van de reizen die via het platform aangeboden worden dat vakanties binnen Europa hoofdzakelijk duurder zijn geworden vergeleken met voor de coronapandemie. "Een oorzaak daarvan zijn de gestegen kerosineprijzen door de oorlog in Oekraïne."

Anderzijds wijst Zoover ook op de hoge vraag, die een prijsopdrijvend effect heeft. "Mensen willen weg nu het weer kan."

Dat meent de ANVR-voorzitter ook. "Wie op vakantie wil, moet gewoon goed kijken naar het aanbod. Sommige reizen zijn duurder, andere goedkoper. Er is heel veel concurrentie in de reisbranche en doordat veel Russen wegblijven, is op die bestemmingen capaciteit over en dat zal de prijs drukken."