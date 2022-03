Landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) wil een belasting op vlees invoeren, omdat dit goed zou zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Diverse politieke partijen en ook de vleesindustrie zien daar niets in. Ze vrezen dat bijvoorbeeld de karbonade, gehaktbal en kipfilet onbetaalbaar worden voor mensen met een lager inkomen en wijzen erop dat in vlees belangrijke voedingsstoffen zitten.

Staghouwer meldde dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een onderzoek wil naar een belastingheffing op vlees. Hij hoopt dat klanten in de supermarkt daardoor voor alternatieven kiezen die in zijn ogen beter zijn voor de gezondheid. Daarnaast zou het de productie van vlees verminderen, wat beter is voor het milieu.

Bedrijven uit de vleesindustrie, zoals slachterijen en handelaren, hebben geen goed woord over voor de plannen. Zij denken dat zo'n maatregel contraproductief werkt, omdat in vlees voedingsstoffen zitten die volgens hen niet in plantaardig voedsel voorkomen. Over zuivel, eieren en vis spreken de bedrijven niet.

Wel vinden ze dat door de maatregel huishoudens met lage inkomens op kosten worden gejaagd. Een eventuele compensatieregeling voor deze groep is volgens de vleesindustrie moeilijk op te tuigen.

Diverse coalitiegenoten van de ChristenUnie hebben al gezegd niets te zien in een vleestaks. VVD en CDA vinden beide dat vlees betaalbaar moet blijven voor mensen met een laag inkomen. Oppositiepartij PVV spreekt zelfs van belastingterreur.

De vierde coalitiepartij, D66, heeft er wel oren naar. Volgens de partij is de maatregel goed voor het milieu. Daarnaast vindt de partij dat tegelijk met de invoering van een vleestaks, de belasting op groenten omlaag moet.