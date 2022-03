Rabobank maakte woensdag bekend uit Rusland te vertrekken. Dit vanwege de Russische inval in Oekraïne. De bank zegt "geen zaken te willen doen in een land met een regime dat op agressieve wijze een ander soeverein land binnenvalt".

De activiteiten van Rabobank in Rusland waren niet zo groot, met een totaalbedrag van 400 miljoen euro in januari van dit jaar. Dat bedrag is inmiddels afgebouwd naar 300 miljoen.

De bank is vooral actief in Rusland via een dochteronderneming die machines voor de agrarische sector leaset.

Rabobank voegt zich met het besluit bij een grote groep andere bedrijven, die de afgelopen tijd al besloten om uit Rusland te vertrekken. Onder meer McDonald's, Shell en Apple besloten hun activiteiten in het land af te bouwen.