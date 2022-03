Het kabinet vindt het nog niet nodig om het zogenoemde gasnoodplan te activeren, maar begint vanaf zaterdag wel met een campagne om huishoudens en bedrijven op te roepen minder gas te verbruiken. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NU.nl weten.

Het gasnoodplan wordt volgens de woordvoerder nog niet geactiveerd, omdat er op dit moment geen gastekort is en die voorlopig ook niet dreigt te ontstaan. "Wij merken nog niet dat Rusland geen energie meer levert of dat bedrijven de formele vraag hebben gekregen om alleen in roebels te betalen. Mocht dat wel gebeuren en bedrijven hebben die roebels niet, dan ziet het ernaar uit dat we het plan wel zullen moeten activeren", zegt de woordvoerder.

Het ministerie bereidt op dit moment al wel maatregelen uit het zogeheten Bescherm- en Herstelplan Gas voor en zal vanaf zaterdag met onder meer radio- en tv-advertenties mensen aansporen minder gas te verbruiken. "Daarin geven we bedrijven en huishoudens tips over hoe ze energie kunnen besparen." Op die manier wil het kabinet de kans op een tekort zoveel mogelijk verkleinen.

Rusland eist dat gas en olie in roebels betaald worden

Iets meer dan een week geleden kondigde Rusland aan dat "onvriendelijke landen" gas en olie binnenkort alleen nog maar in roebels mogen betalen. Daarmee doelt hij overwegend op westerse landen.

De meeste landen willen hier niet van weten vanwege de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld, maar er heerst hier en daar wel angst dat de Russische president Vladimir Poetin toch voet bij stuk houdt. Het Kremlin liet woensdag wel weten dat de nieuwe regel niet van vandaag op morgen zal ingaan, maar geleidelijk wordt ingevoerd.

Duitsland activeerde woensdag al de eerste fase van zijn gasnoodplan, waarmee het land signaleert dat er mogelijk een gastekort aan komt. Het verbruik wordt nog niet beperkt, maar er wordt nauwer toegezien op de bevoorrading. Ook Duitsland roept huishoudens en bedrijven op minder gas te verbruiken.