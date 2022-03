Rusland zal andere landen niet per direct vragen om het gas dat ze importeren af te rekenen in roebels. Dat heeft het Kremlin woensdag bekendgemaakt.

De Russen komen zeker niet terug op hun besluit, maar laten nu wel weten dat zo'n overgang geleidelijk zal gaan. Daarnaast bevestigt het Kremlin het bericht dat meer producten in de toekomst in de Russische munteenheid afgerekend moeten worden.

Een van Ruslands belangrijkste parlementsleden herhaalde eerder op woensdag dat als de EU-landen Russisch gas willen kopen, ze dat in roebels moeten afrekenen. "Verder zou het ook terecht zijn en ons land ten goede komen om de lijst van exportproducten die in roebels afgerekend moeten worden uit te breiden naar kunstmest, graan, olie voor levensmiddelen, olie, kolen, metalen et cetera", voegde hij daaraan toe.

Het is nog niet duidelijk of dit ook echt beleid wordt. De Russische president Vladimir Poetin zei eerder wel dat het leveren van gas tegen roebels slechts het begin was.

Volgens de Russen zijn de westerse sancties - en dan met name het bevriezen van 300 miljard dollar (bijna 270 miljard euro) aan centralebankreserves - een verklaring van een economische oorlog.

De Europese Commissie laat woensdag weten nauw met alle lidstaten te overleggen om gastekorten te voorkomen. "We zijn op elke situatie voorbereid en zullen uiteraard verzekeren dat ook alle landen erop voorbereid zijn", zegt klimaatchef Frans Timmermans woensdag.