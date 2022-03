We hebben er lang op moeten wachten, maar morgen is het dan echt zo ver. De accijns op brandstof wordt verlaagd. Sommigen wachten er al sinds 1991 op, toen het kwartje van Kok zijn intrede deed. Volgens directeur Paul van Selms van UnitedConsumers is het nog spannend of de tankstations hun tanks voldoende gevuld krijgen, want het zal druk worden aan de pomp.

"Ik verwacht wel rijen aan de pomp", zegt Van Selms, die sinds jaar en dag de brandstofprijzen in ons land monitort. "Iedereen die kon wachten met tanken, heeft dat zeker gedaan dus het zal druk worden. Het is maar de vraag of de stations voldoende op voorraad hebben."

Ondanks de accijnsverlaging, zullen we nog steeds meer dan 2 euro per liter betalen voor benzine. De gemiddelde landelijke adviesprijs is inmiddels opgelopen tot 2,465 euro. De accijnsverlaging is 17,3 cent per liter. De adviesprijs komt daarmee op 2,292 euro. "Zoveel korting dat je onder de 2 euro komt, doen pomphouders niet."

De adviesprijs voor diesel is volgens UnitedConsumers nu 2,298 euro, de accijnsverlaging voor de op een na meest getankte brandstof is 11,1 cent per liter. Daarmee komt de prijs op 2,187 euro per liter, tankstations kunnen dan met korting net wel rond die psychologische grens van 2 euro per liter komen.

"Voor een auto op benzine gaat het om een verlaging van 9,42 euro per tank en voor een auto op diesel om 6,04 euro per tank", rekent het ministerie van Financiën voor, uitgaand van een gemiddelde tankinhoud van 45 liter.

Met kwartje van Kok zou de discussie over zijn geweest

Volgens Van Selms had de politiek er ook voor kunnen kiezen om het kwartje van Kok eindelijk 'terug te geven'. "Als ze dat nu hadden gedaan, waren ze voor eens en altijd van die discussie af én waren ze voordeliger uit." Het kwartje zou nu omgerekend zo'n 12 cent zijn geweest.

Dat kwartje werd in het derde kabinet Lubbers ingevoerd om de tekorten van de overheid terug te dringen. De eenmalige veel hoger dan normale accijnsverhoging kreeg de naam van de toenmalige minister van Financiën, Wim Kok mee.

Het kwartje van Kok zou tijdelijk zijn. In de eerste drie jaar erna werd de accijns weliswaar niet verhoogd, maar er is sindsdien discussie over of dat gelijkstaat aan het terugdraaien van de maatregel. De per 1 april aangekondigde verlaging van het huidige kabinet is ook aangekondigd als tijdelijke maatregel, tot het eind van dit jaar.