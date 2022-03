Duitsland en Australië bereiden zich erop voor dat Rusland mogelijk de gaskraan dichtdraait. Ze houden de bevoorrading van het gas extra in de gaten en roepen bedrijven en huishoudens op om zuiniger om te gaan met gas. Nederland activeert het plan nog niet, maar komt vanaf zaterdag met een reclamecampagne.

Duitsland krijgt een groot gedeelte van zijn gas uit Rusland. Tegen de Russen zijn veel sancties ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Als reactie daarop eist Rusland binnenkort mogelijk dat westerse landen, waaronder Duitsland, het Russische gas voortaan in roebels betalen.

Meerdere landen hebben al aangekondigd dat niet te doen, maar Rusland wil de plannen toch doorzetten. Mocht het zover komen dat de Russen daardoor minder gas leveren of de kraan zelfs dichtdraaien, dan willen de Duitsers en de Australiërs voorbereid zijn.

Ze hebben daarvoor een noodplan opgesteld, waarvan woensdagochtend in beide landen de eerste van drie fases is ingegaan. Die eerste fase betekent niet dat ze het gasgebruik gaan beperken. Wel geeft het een signaal af dat er mogelijk een gastekort aan zit te komen.

Het doel van de eerste fase is om ervoor te zorgen dat de bevoorrading op niveau blijft en dat consumenten en het bedrijfsleven zich moeten voorbereiden op alle mogelijke scenario's.

Nederland ziet geen redenen om gasnoodplan te activeren

Volgens de Duitse minister Robert Habeck (Klimaat) is er op dit moment nog genoeg gas. "Desondanks moeten we meer maatregelen nemen om voorbereid te zijn op escalatie door Rusland", aldus Habeck. Ook is een crisisteam bijeengekomen om de situatie te bespreken en te bekijken of er extra maatregelen nodig zijn.

De Australische kanselier Karl Nehammer laat woensdag weten dat het monitoringsysteem en het toezicht op de gasmarkt versterkt zullen worden.

Nederland ziet voorlopig geen redenen om het zogenoemde Herstel- en Beschermplan Gas te activeren omdat er geen acuut tekort dreigt. "Pas als energiebedrijven een formele vraag krijgen om hun gas in roebels te betalen, kunnen we hierover nadenken", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Zaterdag start wel een campagne op radio en tv met tips voor huishoudens en bedrijven om hun gasverbruik onder controle te houden.