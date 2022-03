Een van Ruslands belangrijkste parlementsleden herhaalde vandaag dat als de landen van de Europese Unie gas willen, dat in roebels moet worden afgerekend. Hij waarschuwde dat dit op korte termijn ook kan gaan gelden voor olie, graan, metaal, kunstmest, kolen en hout.

De Russische president Vladimir Poetin gaf eerder al aan dat hij wil dat het gas dat Europa en de VS importeren vanuit Rusland, in de toekomst in roebels wordt afgerekend. Het westen heeft sancties ingesteld tegen Rusland na de inval in Oekraïne, daardoor staat de Russische munt en de hele economie onder druk.

Op deze manier denken de Russen het westen onder druk te kunnen zetten. De Duitse minister voor energie Robert Habeck heeft namens een groep van zeven geïndustrialiseerde landen al gezegd niet akkoord te gaan met de vraag van de Russen.

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Russische ambtsgenoot al laten weten dat het niet mogelijk is om het gas in roebels af te rekenen. "Als je gas wil, vind roebels", laat het voorname Russische parlementslid Vyacheslav Volodin nu weten in een post. Hij is voorzitter van de Staatsdoema.

"Verder zou het terecht zijn en ons land ten goede komen om de lijst van exportproducten die in roebels moet worden afgerekend, uit te breiden naar: kunstmest, graan, olie voor levensmiddelen, olie, kolen, metalen et cetera."

Het is nog niet duidelijk of dit ook echt beleid wordt. Poetin gaf wel aan toen hij zei voortaan het gas tegen roebels te willen leveren, dat dit slecht het begin was.

Volgens de Russen zijn de westerse sancties - en dan met name het bevriezen van 300 miljard dollar aan centralebankreserves - een verklaring van een economische oorlog.