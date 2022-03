Bedrijven die voedingsmiddelen maken, vroegen vorige maand gemiddeld 15 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Welk deel van die prijsstijging bij de consument terecht is gekomen, is niet duidelijk.

De reden voor de forse stijging zijn hogere prijzen van basisgrondstoffen voor voeding, zoals graan, zuivel en vlees. Ook de hogere olieprijs zorgt voor duurdere voedingsmiddelen, omdat transport daardoor duurder wordt. De hoge gasprijs speelt ook mee, omdat voor de productie van landbouwgoederen veel gas nodig is.

De stijging van 15 procent betekent niet dat de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt ook met dat percentage oplopen. Wel hebben diverse levensmiddelenfabrikanten, waaronder Unilever, Procter & Gamble en PepsiCo, de afgelopen maanden aangekondigd de prijzen van hun artikelen te verhogen.

Dat zorgde de laatste tijd geregeld voor conflicten tussen supermarkten en producenten. De supermarkten vonden dat de fabrikanten een te grote prijsverhoging wilden doorvoeren. Het zorgde regelmatig voor lege schappen in de winkel.

De voedingsindustrie is zeker niet de enige sector waar de prijzen fors de hoogte ingingen vorige maand. Zo stegen de prijzen in bijvoorbeeld de chemie- en aardoliesector nog veel harder, met respectievelijk 42,9 en 67,1 procent. De hogere olieprijzen speelden daar uiteraard ook een belangrijke rol, wat terug te zien was aan de pomp. Ook fabrikanten van onder meer metaalproducten en kunststoffen schroefden hun prijzen flink op.