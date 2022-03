Zo'n vijfduizend reizigers wachten nog op restitutie van het geld dat zij hebben neergeteld voor een reis die vanwege corona werd afgezegd, meldt BNR. Volgens drie grote claimorganisaties gaat het in totaal om enkele miljoenen euro's.

Veel passagiers slagen er niet in hun geld terug te krijgen. "Luchtvaartmaatschappijen zijn vaak onbereikbaar of ze verschuilen zich achter voucherregelingen", zegt Remco Kuilman van Aviclaim.

Ryanair is het meeste geld schuldig, zegt Kuilman. Ook Iberia en Royal Air Marco betalen de ontvangen ticketgelden nauwelijks terug. Verder is het soms de vraag of de tussenpersoon of de luchtvaartmaatschappij moet terugbetalen.

Volgens Tom van Bokhoven van Vlucht-vertraagd.nl gebeurt het ook dat een tussenpersoon of -platform wel geld ontvangt van een luchtvaartmaatschappij, maar dit niet overdraagt aan de passagier.

Nederlandse maatschappijen vormen een uitzondering: zij voldoen steeds vaker aan hun betalingsverplichting. Maar ook dan belandt het geld soms bij de tussenpersoon en niet bij de passagier.

De tijd begint volgens BNR te dringen voor passagiers die nog geen gerechtelijke stappen hebben gezet. Zij moeten de luchtvaartmaatschappij binnen twee jaar dagvaarden. De eerste claims verlopen deze maand.