De Europese Commissie is akkoord met de overname van hogesnelheidstrein Thalys, bekend van de snelle trein tussen Amsterdam en Parijs, door de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Volgens Brussel leidt de stap, die onderdeel is van de plannen om Thalys samen te voegen met Eurostar, niet tot een verstoring van de concurrentie in de markt.

Het is de bedoeling dat Thalys op den duur ook Eurostar gaat heten, net als de treinen naar Londen. De fusie tussen de twee spoorwegmaatschappijen was al in 2019 aangekondigd, maar liep vertraging op door de coronacrisis.

Als gevolg van de pandemie en de vele reisbeperkingen kregen de spoorvervoerders het namelijk moeilijk. Hierdoor liepen de reizigersaantallen drastisch terug. Thalys moest zelfs voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf bij banken aankloppen om zijn toekomst veilig te stellen.

In de tweede helft van vorig jaar werd het fusieproject weer opgepakt. SNCF was al een belangrijke aandeelhouder van Thalys en had ook al de controle over Eurostar. De Fransen worden de meerderheidsaandeelhouder van de hogesnelheidslijnencombinatie, die een hoofdvestiging krijgt in Brussel.

De Belgische spoorvervoerder NMBS krijgt een belang van 18,5 procent. Thalys en Eurostar tellen nu samen ongeveer 2.300 werknemers. Samen zijn ze goed voor een jaaromzet van 1,5 miljard euro.