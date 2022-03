Dag en Nacht Media, uitgever van onder andere Een podcast over media van Alexander Klöpping en de grootste podcastuitgever van Nederland, wordt overgenomen door de Deense podcastdienst Podimo. Dat kondigen de twee bedrijven dinsdag aan in een gezamenlijk persbericht.

Met de overname willen de bedrijven meer geld vrijmaken voor de podcasts van Dag en Nacht. "Door de samenwerking met Podimo kunnen we nu het volume en de kwaliteit van onze podcasts verder opschroeven. Er zijn nog heel veel verhalen die we graag willen vertellen, maar waar we tot nu toe de middelen niet voor hadden", zegt Dag en Nacht-CEO Tim de Gier.

Dag en Nacht werd in 2015 opgericht door jeugdvrienden De Gier en Anne Janssens. Ondertussen worden maandelijks acht miljoen afleveringen van Dag en Nacht-podcasts beluisterd, waarmee het bedrijf de grootste Nederlandse podcastuitgever is.

Podimo is een Deens platform met een collectie audioboeken en podcasts. Een deel van de opbrengsten van de betaalde dienst gaat naar de podcastmakers, net zoals bij Spotify het geval is. Podimo kondigt in april aan welke podcasts van Dag en Nacht exclusief op het platform beschikbaar worden gemaakt.

Voor de leiding van de Nederlandse tak werd een voormalige directeur van Netflix aangetrokken. Richard Musch, die hoofd Business Development Europa bij de streamingdienst was, wordt de Nederlandse baas van Podimo. Het platform is al actief in Denemarken, Latijns-Amerika, Duitsland, Spanje en Noorwegen.