Waar de levensmiddelenindustrie voor waarschuwde, is al snel waarheid geworden: de zonnebloemolie is bijna op. In de supermarkt kun je het inmiddels wel vergeten nog een fles te vinden en bedrijven die de olie in hun producten gebruiken, raken door hun voorraden heen. Maar het zal nog wel even duren voordat alle etiketten van levensmiddelen waar de olie in zat ook zijn aangepast. Dat zegt directeur Frans Claassen van brancheorganisatie MVO tegen NU.nl.

"Het aanpassen van de etiketten zal maanden duren", aldus de directeur van de organisatie voor oliën en vetten. "Zeker in de gevallen waarin het etiket onderdeel is van de verpakking. Bijvoorbeeld bij margarine, waar de ingrediënten op het kuipje staan, is dat een ingewikkelde operatie."

Normaal gesproken moeten consumenten kunnen vertrouwen op het etiket. Warenautoriteit NVWA grijpt in als de lijst van ingrediënten niet klopt. "Er is hier sprake van overmacht", meldt de NVWA. "Daarom zullen wij tijdelijk niet handhaven als bedrijven producten verkopen waarvan het etiket niet klopt door het tekort aan zonnebloemolie."

Wanneer er allergenen in het spel zijn, dan zorgt de branche er wel voor dat consumenten op de hoogte zijn. "In dat geval zal een sticker op het product worden geplakt", zegt Claassen van MVO. "Met de voedselveiligheid wordt geen enkel risico genomen." Daar ziet de NVWA op toe.

Zonnebloemolie zit in duizenden producten

Zonnebloemolie zit volgens de brancheorganisatie in wel tweeduizend verschillende producten die in de schappen van de supermarkt te vinden zijn. "Van koekjes tot mayonaise en vleesvervangers en ga zo maar door. Plantaardige oliën geven veel smaak aan producten en spelen bijvoorbeeld bij vleesvervangers een grote rol."

De zonnebloemolie die door de oorlog in Oekraïne schaars is geworden, zal vooral worden vervangen door raapzaadolie, palmolie of olie van sojabonen. "Alle olie wordt geraffineerd, dus daardoor is de olie onderling uitwisselbaar", aldus Claassen.

Aan de smaak zullen we weinig merken. "Het wordt wel een uitdaging hoe het precies verwerkt moet worden in de verschillende producten."

Van de andere plantaardige oliën is in principe genoeg voorhanden, alhoewel onder meer extreme weersomstandigheden hier ook wel tot hogere prijzen hebben geleid. "Maar olie is maar een heel klein onderdeel van de prijs van bijvoorbeeld een koekje."