De Russische president Vladimir Poetin heeft staatsenergiebedrijf Gazprom de opdracht gegeven om energieleveringen aan westerse landen alleen nog af te handelen in roebels. Met die beslissing wil hij volgens experts tweespalt zaaien in het Westen en hoopt hij medestanders te vinden. De kans dat dit gebeurt, is echter klein.

Rusland kondigde iets meer dan een week geleden aan dat alle "onvriendelijke landen", waarmee hij overwegend doelt op westerse landen, hun gas en olie binnenkort in roebels moeten betalen. Anders komt er niets meer hun kant uit, dreigde Poetin.

Hoewel velen aanvankelijk dachten dat er weinig van zou komen, lijkt Poetin voet bij stuk te houden. Hij gaf energiebedrijf Gazprom de opdracht om vanaf nu alle betalingen in roebels af te handelen.

Toch denken experts niet dat het Westen ooit de Russische munt zal gebruiken om energie in te kopen.

Sancties moeten verlicht worden om betalingen in roebels te doen

ABN AMRO-analist Hans van Cleef verwijst daarvoor naar recente uitspraken van de G7, de zeven meest ontwikkelde landen ter wereld. Die zeiden in een gezamenlijke verklaring dat er geen sprake van kan zijn, omdat het op contractbreuk zou neerkomen. Er is namelijk afgesproken om de betalingen in dollars af te handelen.

Los daarvan zouden de sancties tegen Rusland verlicht moeten worden om dat waar te maken, want door de huidige beperkingen is het buiten Rusland bijna onmogelijk om aan roebels te komen. En sancties verlichten vindt geen van de landen nu een goed idee.

De kans dat Rusland de gaskraan dichtdraait is klein, want dat zou de inkomsten van het land flink beperken.

'Rusland wil druk zetten op het Westen om sancties te verlichten'

Het vreemde aan de Russische actie is dat Rusland juist dollars en euro's nodig heeft om zijn buitenlandse schulden af te betalen. Waarom doet het land dit dan? In de eerste plaats wil Poetin volgens Jan Lambregts van Rabobank de fors in waarde gedaalde roebel sterker maken. Als andere landen met roebels willen betalen, moeten ze die munt namelijk ook aanschaffen en dat verhoogt de waarde ervan. "En Rusland heeft genoeg reserves in buitenlandse valuta's", zegt hij.

Maar het is ook een manier om westerse landen tegen elkaar op te zetten. "Als een paar landen erin meegaan en besluiten om in roebels te betalen, bindt Rusland meer landen aan zich. Op die manier wordt het makkelijker om druk te zetten op het Westen om de sancties te verlichten", legt hij uit. Voorlopig is Bulgarije het enige land dat eventueel in roebels wil betalen om de leveringszekerheid te garanderen. De andere landen hebben geen dergelijk plan.

Westen gaat hierdoor niet sneller van Russische energie af

Zal de EU of de VS hierdoor sneller dan gepland van olie of gas uit Rusland afgaan, zodat dit uiteindelijk in Poetins eigen gezicht ontploft? Waarschijnlijk niet. "De draai weg van Russisch gas is nu ingezet, maar we zijn nog steeds erg afhankelijk van Rusland, dus dat vraagt sowieso tijd", zegt Van Cleef. Lambregts is het daarmee eens. "De discussie herinnert ons er wel aan hoe afhankelijk we zijn van Rusland, maar ik denk niet dat er nu iets verandert aan de strategie."

De VS, het VK en de EU besloten eerder deze maand de import van olie, gas en steenkool uit Rusland dit jaar fors te verminderen. De EU wil in ieder geval tegen 2030 van Russische energie af zijn.