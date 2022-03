Autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben een superjacht van een Russische zakenman in beslag genomen. Het gaat om het schip Phi, dat is gebouwd in Nederland en een prijskaartje heeft van 38 miljoen pond (45 miljoen euro). Dat meldt het National Crime Agency (NCA) dinsdag.

Het 58,5 meter lange schip ligt in Canary Wharf, een zakencentrum in Londen, en zou volgens de Britse autoriteiten dinsdag uitvaren. De beslaglegging is een gevolg van sancties die zijn ingesteld tegen prominente Russische zakenlieden die nauwe banden onderhouden met president Vladimir Poetin. Van wie het superjacht is, is niet bekendgemaakt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Het schip is gebouwd door de Nederlandse scheepswerf Royal Huisman, die het vorig jaar leverde. Phi vaart onder Maltese vlag en is geregistreerd in de Caribische eilandengroep Saint Kitts en Nevis.

Volgens de Britten heeft de eigenaar er alles aan gedaan om te verhullen dat het schip Russisch eigendom was. De autoriteiten melden dat ze ook kijken of andere schepen die op dit moment in het VK liggen Russisch eigendom zijn en aan de ketting moeten worden gelegd.

Eerder namen ook al onder meer Frankrijk en Duitsland schepen van rijke Russen in beslag. Daarbij ging het om schepen die nog veel groter waren.