Rudy Van Rillaer, de hoogste baas van PostNL België, en de Belgische Operations Manager zitten in de cel. Dat laten bronnen aan NU.nl weten na berichtgeving van de krant Het Laatste Nieuws. Ook een derde werknemer van het bedrijf zit vast.

Ze werden gearresteerd na invallen in drie Antwerpse depots van PostNL op maandag. Bij die invallen werden negen werknemers gearresteerd, onder wie de twee genoemde topmannen. Zes arrestanten werden dinsdag vrijgelaten, drie bleven vastzitten. Hoelang de drie in de cel moeten blijven, is niet duidelijk.

De invallen werden volgens bronnen van NU.nl uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar inbreuken op de sociale wetgeving. Er zou in de Belgische PostNL-depots ondanks eerdere waarschuwingen nog veel zwartgewerkt worden. Het Belgische parket wil daar een einde aan maken.

Eerder waren er al invallen in magazijnen van PostNL in België. Bij een inval in oktober werd het depot in Wommelgem tijdelijk gesloten. Maandag werden de depots in Wommelgem, Turnhout en Willebroek alle drie gesloten en dat blijft voorlopig zo. PostNL opende een nooddepot om de afhandeling van pakjes niet te veel vertraging te laten oplopen.

PostNL wil dinsdag niet reageren op de zaak. Maandag liet het bedrijf al weten dat het doel van de acties niet helemaal duidelijk is. "Er zijn geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht. Deze gang van zaken roept dan ook grote vragen op over de willekeurige behandeling door de instanties", zei een woordvoerder toen.