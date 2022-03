We betalen buiten de deur veelvuldig met de pin: met een betaalpas of via bijvoorbeeld onze telefoon. Dat brengt risico's met zich mee als de pin eens niet werkt. Volgens De Nederlandsche bank (DNB) zijn betalingen via instant payments, zoals met QR-codes, in dat geval een goed alternatief. Volgens de centrale bank moet vaart gemaakt worden met de achtervang voor pinnen.

"Er moet een terugvaloptie voor betalingen met de pinpas paraat zijn", zegt DNB in haar dinsdag gepubliceerde rapport Visie op Betalen. "De miljoenen dagelijkse betaaltransacties moeten te allen tijde veilig doorgang kunnen vinden."

Doordat we steeds afhankelijker van elektronische betalingen zijn, moeten er - naast contant geld - alternatieven zijn. "DNB roept marktpartijen op hier tempo mee te maken. Er kan daarbij bijvoorbeeld gedacht worden aan QR-codes."

In de horeca en bij webwinkels worden die al wel regelmatig gebruikt om betalingen mee te doen. "Ook goede doelen werken er soms mee."

Instant payments, betalingen waarbij het geen dagen meer duurt voordat het geld van de ene op de andere rekening is overgemaakt, zijn in Nederland in 2019 geïntroduceerd. "Op dit moment worden die vooral nog ingezet voor snelle overboekingen en nog maar beperkt in de winkel of aan de deur", zegt DNB.

Daardoor zijn ze nog geen volwaardig alternatief voor pinnen. Ook offline pinnen kan volgens DNB een alternatief zijn voor als de reguliere pin eruit ligt.