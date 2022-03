Voor tienduizenden mensen in Nederland wordt het ondoenlijk om een veel hogere rekening voor gas en elektra te betalen. Bij schuldhulpverleners kloppen jaarlijks zo'n 80.000 mensen aan wegens geldproblemen. Zij zijn aan zo'n strak budget gebonden om van hun schulden af te komen, dat er geen ruimte is om honderden euro's extra te betalen voor energie, zegt de belangenvereniging voor schuldhulpverleners NVVK.

"Je moet er echt van uitgaan dat zij een verdubbeling van hun energietarief niet kunnen dragen", zegt een woordvoerder van de NVVK.

Het totale aantal huishoudens dat door extra uitgaven aan gas en elektriciteit in de problemen komt, is waarschijnlijk nog groter. Ruim 600.000 huishoudens hebben namelijk problematische schulden. Een aanzienlijk deel daarvan komt waarschijnlijk bij veel hogere energietarieven ook niet meer rond.

De NVVK hoopt dat mensen zo snel mogelijk om hulp vragen als dit dreigt te gebeuren.

Moeilijk te voorspellen hoe groot het probleem is

Het is nog moeilijk te voorspellen hoeveel mensen bij schuldhulpverleners terechtkomen als gevolg van de energiecrisis, die door de oorlog in Oekraïne is verhevigd. Veel mensen zullen pas bij het aflopen van hun energiecontract merken dat ze maandelijks veel meer moeten betalen. "Het probleem komt in brokjes op ons af."

Het kabinet heeft besloten de allerarmsten met een eenmalige toelage van 800 euro te compenseren voor de energiecrisis. Volgens de NVVK is dat slechts een tijdelijke oplossing. "800 euro is prachtig, maar als je maandelijkse rekening met 100 euro omhooggaat, helpt dat ook maar voor even."

Leveranciers bereid om mee te denken

Energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall presenteerden eerder deze week een plan tegen armoede als gevolg van te hoge uitgaven aan gas en elektra. Zo krijgen klanten tips om energie te besparen en werken de bedrijven samen met een initiatief voor financiële gezondheid van huishoudens.

De NVVK proeft bij de meeste energiemaatschappijen ook de bereidheid om mee te denken met klanten die torenhoge schulden hebben. "Maar sommige kleine leveranciers lopen niet altijd in de pas. Zij vragen soms waarborgsommen van enkele honderden euro's aan mensen met een vlekje op hun betalingsgedrag."