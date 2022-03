Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom blijft veel gas leveren aan Europa via de pijplijn door Oekraïne, ondanks de oorlog in dat land. Dat meldt het Russische persbureau RIA op basis van gegevens van de Oekraïense beheerder van de pijpleiding. In de afgelopen dagen werd gemiddeld ruim 109 miljoen kubieke meter gas per dag geleverd aan Europa.

De leveringen van Gazprom liggen daarmee aan de bovenkant van wat het bedrijf volgens contracten moet leveren. Eerder werd al bekend dat het Russische concern deze maand tot dusver meer gas levert dan de periode daarvoor. Dat komt doordat bedrijven reserves willen aanleggen, voor het geval de gaskraan dichtgaat vanwege de oorlog.

De Europese gasprijs schommelt rond de 110 euro per megawattuur op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. Dinsdag rond 9.30 uur steeg de gasprijs met 7 procent tot 109,70 euro per megawattuur.

Kort na de Russische invasie van Oekraïne werd voor gas nog een recordprijs van 345 euro per megawattuur betaald. Hoewel de prijs sindsdien flink is gedaald, betalen handelaren nog altijd fors meer dan een jaar geleden, toen een megawattuur zo'n 20 euro kostte.

Rusland is de belangrijkste leverancier van aardgas voor Europa. De Russische president Vladimir Poetin eiste vorige week dat klanten uit "onvriendelijke landen", waaronder de EU-lidstaten, hun gas voortaan afrekenen in roebels. De eis om in roebels te betalen kan worden gezien als dreigement van het Kremlin om de gaskraan dicht te draaien.