Vanaf 2024 zijn plastic wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen in principe niet meer toegestaan als je in de horeca, op een festival of op de werkvloer iets eet of drinkt. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod is bedoeld om het eenmalig gebruik van plastic te verminderen. "Elke dag gooien we alleen al in Nederland negentien miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg, na eenmalig gebruik", schrijft Heijnen.

Gratis bekers voor koffie to go mogen vanaf volgend jaar al niet meer. "Voor consumptie onderweg en afhaal geldt per juli 2023 dat een bedrag betaald moet worden voor plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen", aldus de staatssecretaris. Dat bedrag komt boven op de prijs van de drank of maaltijd.

Dat geldt ook voor bekers die van papier lijken, die vaak worden gebruikt voor koffie to go. Hier zit namelijk ook een laagje plastic in. Het komt erop neer dat er geen plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik meer gratis mogen worden meegegeven bij een hapje of drankje.

Alle maatregelen zijn een voortvloeisel uit de Europese Single-Use Plastics-richtlijn. Door deze richtlijn hebben alle Europese lidstaten sinds 3 juli 2021 maatregelen genomen om de impact op het milieu van de tien meest gevonden plastic wegwerpproducten op stranden te verminderen, schrijft Heijnen. Zo gingen eerder al de gratis plastic tasjes in de ban, evenals plastic rietjes en roerstaafjes.