Twentse gemeenten behouden hun contracten met Gazprom tot deze begin 2023 en begin 2025 vanzelf aflopen. Ze vrezen dat ze de Russische staatskas anders nog meer spekken door middel van schadevergoedingen. Een aantal andere gemeenten wacht op hulp van de overheid bij het opzeggen van hun contracten.

De Twentse gemeenten hebben onderzocht of het mogelijk is om de contracten met de Russische gasleverancier te ontbinden vanwege de oorlog in Oekraïne.

Als ze het contract opzeggen, komt dit de Russische oorlogskas "juist ten goede" doordat ze waarschijnlijk een schadevergoeding moeten betalen, zeggen ze. Daarom wachten ze tot het contract ten einde is. Er zijn vooralsnog geen Nederlandse gemeenten die hun contract met Gazprom per direct hebben opgezegd.

Enschede, Losser en Hof van Twente stappen per 1 januari 2023 over op een andere gasleverancier. De andere gemeenten doen dat in januari 2025. Voor die tijd gaan de gemeenten "versneld verduurzamen om het energieverbruik terug te dringen". Uiteindelijk willen de gemeenten overstappen op duurzamer gas.

Friesland wil dat Rijk nieuwe gasleverancier zoekt

Ook andere gemeenten onderzoeken hun contracten met Gazprom. Friese overheden meldden dat ze zo snel mogelijk van hun contract af willen. Daarvoor is echter wel de hulp van het Rijk nodig, laat gedeputeerde van de provincie Sietske Poepjes weten. De Friese overheden wil onder meer dat een vervangende gasleverancier gevonden wordt. Om de schadevergoeding te voorkomen, willen de overheden een gezamenlijke rechtszaak aangaan.

De Utrechtse gemeenteraad heeft nog geen informatie ontvangen over het contract met Gazprom. De gemeente Venlo heeft besloten niet te stoppen met de gasleverancier, tenzij de overheid aanbestedingsregels aanpast.

Nederlandse divisie Gazprom valt buiten sancties

Na de inval van Rusland in Oekraïne ontstond ophef over de contracten met Gazprom, omdat via het concern geld in de Russische staatskas vloeit. Gazprom Energy NL is geregistreerd in Nederland, waardoor het buiten de sancties tegen Rusland valt.

Daardoor moeten bedrijven die hun contract ontbinden met Gazprom waarschijnlijk een schadevergoeding betalen. Bovendien kan de gasleverancier vooralsnog niet worden uitgesloten bij een nieuwe aanbestedingsprocedure. Mogelijk moet dan alsnog een nieuw contract worden gesloten met het bedrijf.