Banken hebben toestemming gekregen om kosten in rekening te brengen bij klanten die vaak geld opnemen. Dat meldt Kifid, een instituut dat financiële klachten afhandelt. ABN AMRO vraagt sinds juli vorig jaar om een vergoeding als je meer dan 12.000 euro per jaar opneemt. Twee klanten maakten daar bezwaar tegen, maar hebben van het instituut geen gelijk gekregen.

ABN besloot vorig jaar dat klanten tot een bedrag van 12.000 euro per jaar gratis geld mogen opnemen. Daarna moeten klanten 5 euro per opname betalen, plus 0,5 procent van het gepinde bedrag. De bank doet dit naar eigen zeggen, omdat het extra contante geld voor extra uitgaven aan fraudebestrijding zorgt. Criminelen gebruiken vaak cash.

Door de maatregel moet een van de twee bezwaarmakers 78 euro per jaar betalen. Voor de ander was dat bedrag iets lager. Zij zijn het daar niet mee eens. De bezwaarmakers vinden dat ze gratis over hun geld moeten kunnen beschikken en dat de kosten voor het contante geld al zijn verwerkt in het tarief dat ze betalen voor het hebben van een bankrekening. Ze startten daarom een procedure tegen de bank.

Het Kifid oordeelt nu dat ABN AMRO wel degelijk geld mag vragen voor het opnemen van geld. Volgens het instituut maakt de bank dan inderdaad extra kosten. Daarnaast zijn beide klanten tijdig geïnformeerd over de maatregel en hebben ze genoeg andere opties voor betalen. Zo kunnen ze aan de kassa pinnen of bij verschillende banken rekeningen openen. Het oordeel van het instituut is bindend.

Wel roept Kifid banken op om niet zomaar nog meer kosten in rekening te brengen voor het gebruik van contant geld, omdat er veel maatschappelijke weerstand is. Zo had de Consumentenbond geen begrip voor de maatregel en leverde ook budgetinstituut Nibud kritiek.