Het chemiebedrijf 3M, dat een vestiging heeft in het Belgische Zwijndrecht, op enkele kilometers van Hulst, is volgens een onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement verantwoordelijk voor de dumping van giftige stoffen in de Westerschelde en eist dat het bedrijf alle veroorzaakte schade vergoedt.

3M loosde tot 2002 de giftige stof PFAS in het Zwijndrechtse water zonder dat het daar een vergunning voor had. Daardoor raakten grote delen van de Westerschelde in Zeeland ook vervuild. Toen dat midden vorig jaar uitkwam, ontstond er een welles-nietesspel tussen 3M en de Vlaamse overheid over de vraag wie daar de grootste verantwoordelijkheid voor draagt.

Een onderzoekscommissie in opdracht van het Vlaams Parlement, de Vlaamse variant van onze Tweede Kamer, probeert daar sinds juni uitsluitsel over te geven. De commissie presenteerde haar eindrapport maandag aan het parlement. In het rapport wordt 3M als grote schuldige aangewezen.

Het bedrijf was volgens de onderzoekers niet transparant over de lozingen en heeft de impact ervan steeds gebagatelliseerd. Daarom wil de commissie het bedrijf officieel verantwoordelijk stellen en wil ze dat 3M alle veroorzaakte schade vergoedt.

De onderzoekers stellen ook de politiek deels verantwoordelijk. Volgens het rapport is er een "collectieve beleidsverantwoordelijkheid", omdat niet ingegrepen is toen een aantal zaken al bekend waren geworden. Ook overheidsdiensten hebben gefaald door informatie niet tijdig door te spelen.

PFAS is een familie van stoffen die kankerverwekkend en giftig zijn. Er is op geen enkele plaats in de wereld zo veel concentratie van de stoffen aangetroffen als in de Westerschelde, vermoedelijk door de lozingen van 3M. Sinds vorig jaar wordt op verschillende plekken in de omgeving van de fabriek afgeraden om eieren te eten.