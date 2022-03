Het kabinet heeft maandag de eerste stap gezet die moet leiden tot enkele miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft in een brief aan de Tweede Kamer 39 maatregelen op een rij gezet die met subsidies uit Brussel gefinancierd kunnen worden. Nederland is het enige land dat nog geen plan heeft ingediend om geld uit het herstelfonds te krijgen.

Het coronaherstelfonds met 672,5 miljard euro werd in het najaar van 2020 op touw gezet om de Europese economie een stimulans te geven, nadat die een groot deel van het jaar op slot had gezeten vanwege de coronacrisis. De geldpot, die uit 312,5 miljard euro aan subsidies en daarnaast uit leningen bestaat, is bedoeld voor onder meer investeringen in klimaat- en digitaliseringsplannen.

Nederland zou in eerste instantie aanspraak maken op 5,8 miljard euro aan Europese subsidies, maar vanwege de relatief goede prestaties van de Nederlandse economie is dat bedrag bijgesteld naar 4,7 miljard euro. Om voor dat bedrag in aanmerking te komen, moet het kabinet op een rij zetten voor welke maatregelen het Europese geld gebruikt kan worden.

Het kabinet zette maandag de eerste stap door de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van de 39 maatregelen waarvoor het kabinet het Europese geld wil gebruiken. Hierin staan plannen voor bijvoorbeeld meer windenergie op zee en een CO2-heffing voor de industrie. Het is nu aan de Kamer om haar mening geven over deze plannen te geven.

Als de Kamer ermee instemt, gaat de waslijst aan maatregelen naar de Europese Commissie. En als de maatregelen aan de Brusselse eisen voldoen, is het aan het kabinet om het definitieve plan richting Brussel te sturen. Den Haag hoopt dit eind juli te doen. Eventueel groen licht vanuit de EU wordt in de herfst van dit jaar verwacht.