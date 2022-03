De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft dat laatste land al 564,9 miljard dollar (514,4 miljard euro) gekost, zegt minister Yulia Svyrydenko (Economie) maandag. Dat is het gevolg van onder meer kapotte gebouwen, wegen en bruggen en minder forse economische groei.

In een Facebook-post gaat Svyrydenko dieper in op de geleden schade. Volgens haar is er 8.000 kilometer weg en 10 miljoen vierkante meter aan huizen vernield. Samen kost dat het land 209,5 miljard dollar.

Verder schat ze dat de economische groei al met 112 miljard dollar is teruggevallen en dat er 134 miljard dollar minder is geïnvesteerd in Oekraïense bedrijven en de economie van het land. Tenslotte ging de begroting al 48 miljard dollar in het rood door de oorlog. De minister benadrukt dat de bedragen dagelijks blijven oplopen.

Rusland viel iets meer dan een maand geleden Oekraïne binnen en sindsdien zijn de twee landen in oorlog met elkaar. Er vielen al meer dan 1.000 doden, onder wie 134 kinderen, en westerse landen hebben als forse sancties tegen Rusland ingesteld.