De Belgische autoriteiten hebben maandag voor de vierde keer in korte tijd een inval in depots van PostNL gedaan, bevestigt het Belgische parket aan NU.nl na berichtgeving van Het Laatste Nieuws. De invallen werden gedaan in drie magazijnen, die alle drie verzegeld zijn.

De Belgische federale gerechtelijke politie en de sociale inspectie vielen drie depots in de Antwerpse steden Wommelgem, Turnhout en Willebroek binnen. Het parket laat weten dat acht mensen zijn gearresteerd, maar kan niet dieper ingaan op de reden.

PostNL bevestigt dat er personeelsleden zijn meegenomen voor verhoor, maar begrijpt niet helemaal wat het doel is van de acties. "Er zijn geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht. Deze gang van zaken vandaag roept dan ook grote vragen op over de willekeurige behandeling door de instanties", zegt een woordvoerder. Over de reden voor de invallen wil het parket voorlopig niet communiceren.

Het bedrijf zegt er alles aan te doen om de impact voor klanten te beperken en wil de dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

Het is al de vierde keer dat autoriteiten binnenvallen bij PostNL in België vanwege inbreuken op de sociale wetgeving. Zo was er in juni al een inval, maar die gold meer als waarschuwing. Bij de vorige inval in november werd al één depot gesloten, dat in Wommelgem. Deze keer zijn dus alle drie de depots gesloten.

PostNL heeft tien depots in België. In al zeker zes van die depots zijn in de afgelopen twee jaar invallen gedaan.