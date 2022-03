De familie achter de Jumbo-supermarkten neemt een belang in flitsbezorger Gorillas. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt, zonder financiële details over de deal te delen. Gorillas gaat ook de wielerploeg van Jumbo-Visma sponsoren.

Gorillas en Jumbo werken al samen, waarbij boodschappen van de supermarktketen worden bezorgd door koeriers van Gorillas. Nu is besloten dat het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, Mississippi Ventures, een belang neemt in het van oorsprong Duitse bedrijf. Hoe groot dit belang is, willen de bedrijven niet mededelen.

De familie Van Eerd denkt dat de markt voor de snelle bezorging van boodschappen de komende jaren flink gaat groeien. Daarom wil Jumbo voortaan ook op de eigen website klanten de mogelijkheid bieden om de boodschappen door Gorillas te laten bezorgen. De supermarktketen denkt dat ze door de flitsbezorging nieuwe klanten in grote steden kan bereiken. Daarnaast overwegen de bedrijven om samen nieuwe locaties te openen in binnensteden.

Gorillas wordt ook co-sponsor van de succesvolle wielerploeg van Jumbo-Visma. Volgens de huidige plannen prijkt de flitsbezorger vanaf de aanstaande Tour de France, die op 1 juli van start gaat, op de shirts van de wielrenners.