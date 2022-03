Veel hypotheekverstrekkers hebben in de afgelopen week hun rentes opnieuw verhoogd. Deze stijgingen komen boven op eerdere verhogingen. Hierdoor is bijvoorbeeld het tarief voor wie zijn rente tien jaar wil vastzetten met NHG-garantie sinds oktober verdubbeld, meldt Van Bruggen Adviesgroep maandag.

Ook andere populaire tarieven zijn in het afgelopen half jaar flink gestegen. Wie zijn hypotheekrente twintig jaar wil vastzetten met NHG betaalt nu gemiddeld 2,36 procent rente. Dat tarief was afgelopen oktober nog 1,33 procent. In die maand stonden de hypotheekrentes op een ongekend dieptepunt. Sindsdien zijn er diverse verhogingen geweest.

Reden voor de recente verhogingen is de inflatie, die voor hogere marktrentes zorgt. Dat zijn de rentes die op de kapitaalmarkt worden gehanteerd, bijvoorbeeld als banken geld lenen aan andere banken. De banken rekenen de extra rente die ze zelf moeten betalen door in hun eigen producten, zoals hypotheken voor huizenkopers.

De hogere rentes zorgen uiteraard voor extra kosten voor wie nu een huis koopt. Stel dat je nu een huis voor 350.000 euro koopt en ook voor dat bedrag een annuïteitenhypotheek afsluit, waarbij de rente twintig jaar vaststaat. Dan betaal je de komende tien jaar in totaal 19.864 euro meer dan wanneer je die hypotheek in oktober 2021 had afgesloten.

Dit komt zowel door de extra rente die je moet betalen als door het feit dat je minder snel aflost.

Hogere rentes zijn vooral voor starters vervelend

Ook zorgen de hogere rentes ervoor dat je minder kunt lenen. Al blijft die daling volgens Van Bruggen Adviesgroep beperkt tot enkele duizenden euro's in vergelijking met afgelopen oktober.

De hogere rente is vooral vervelend voor starters op de woningmarkt. Zij kunnen minder lenen en hebben geen huis dat ze kunnen verkopen. Doorstromers kunnen profiteren van de overwaarde op hun huidige woning.

Daarnaast betalen ze in veel gevallen een rente die hoger is dan wanneer ze een nieuwe hypotheek afsluiten, stelt de adviesgroep. De doorstromers kunnen daardoor bij een verhuizing boetevrij van hun hogere hypotheekrente af.