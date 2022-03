We exporteerden in januari 2,7 procent meer goederen dan een jaar eerder. Er werden in de eerste maand van het jaar vooral meer aardolieproducten, chemische producten en transportmiddelen uitgevoerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De exportgroei viel wel terug ten opzichte van december 2021. Toen groeide de export nog met 7,8 procent.

Nederland importeerde in januari ook meer. Het totale volume van de ingevoerde goederen was in die maand 7,2 procent groter dan een jaar eerder.

Ook meet het CBS iedere maand of de omstandigheden voor de internationale handel gunstig of ongunstig zijn. Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in maart vrijwel even gunstig als in januari.

Dat komt bijvoorbeeld doordat de krimp van de Duitse industriële productie omsloeg in een groei. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor Nederland.