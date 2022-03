De Russische centrale bank staat aanstaande maandag de handel in alle Russische aandelen op de beurs van Moskou weer toe. Na een wekenlange opschorting van de aandelenhandel opende de beurs afgelopen week met verregaande beperkingen.

Door de inval van Rusland in Oekraïne en daaropvolgende westerse sancties werden veel beursgenoteerde bedrijven in rap tempo minder waard, waarna de centrale bank noodmaatregelen nam. De beurshandel werd eind februari opgeschort. Na de heropening afgelopen donderdag mochten beleggers slechts in aandelen van 33 bedrijven handelen.

Er zijn nog altijd beperkingen. Zo is het beleggers verboden te speculeren op een koersdaling van Russische aandelen, bedrijfsobligaties of overheidsleningen van gemeentes en regiobesturen. De handelssessie is ook korter dan normaal en duurt maar vier uur.

Aandelen Russische bedrijven lastig te verkopen

Nieuwe regels maken het buitenlandse beleggers ook moeilijk om hun aandelen van Russische bedrijven te verkopen. Dit probleem speelt onder andere Nederlandse pensioenfondsen parten die als reactie op de inval in Oekraïne van hun Russische beleggingen af willen.

De Moskouse beurs sloot vrijdag 2,5 procent lager. Gasconcern Gazprom en oliebedrijf Rosneft verloren rond de 3 procent na een sterke koerswinsten op donderdag.