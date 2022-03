Britse autoriteiten hebben in Noord-Ierland een schip van de in opspraak gekomen veerdienstmaatschappij P&O Ferries in beslag genomen. De veerboot zou niet veilig kunnen uitvaren, omdat de bemanning onvoldoende opgeleid is voor werk op het schip. Ook ontbreken verplichte documenten, meldt de kustwacht van het Verenigd Koninkrijk zaterdag.

De European Causeway, zoals het schip heet, blijft in de haven van de kustplaats Larne liggen zolang de problemen niet zijn opgelost. De Britse minister voor Transport, Grant Shapps, laat alle schepen van P&O Ferries inspecteren om de veiligheid van de veerdienst te garanderen.

P&O Ferries, dat ook tussen Rotterdam en Hull vaart, veroorzaakte eerder deze maand veel verontwaardiging met een onverwachts massaontslag. Het bedrijf hield plotseling alle veerboten aan de kade en liet het personeel weten dat achthonderd mensen met onmiddellijke ingang ontslagen zouden worden.

Zij werden vervangen door goedkopere, extern ingehuurde arbeidskrachten. Dat was volgens het bedrijf, dat vorig jaar 100 miljoen pond (omgerekend zo'n 120 miljoen euro) verlies leed, nodig om de banen van 2.200 anderen te behouden.

Topman erkent regels te hebben geschonden

Topman Peter Hebblethwaite van P&O Ferries erkende later bij de sanering regels te hebben geschonden door vakbonden niet in te lichten over het ontslag. Gesprekken met de bonden zouden volgens hem echter alleen maar een schijnvertoning zijn geweest.

Ondertussen lijkt er ook onder de nieuwe bemanningsleden van de veerboten onvrede te bestaan. De internationale vakbond voor de zeevaart Nautilus meldde onlangs dat veel van deze ingehuurde arbeidskrachten alweer zijn opgestapt.