De 27 EU-lidstaten zijn het vrijdagavond na lange onderhandelingen eens geworden over een reeks maatregelen om de hoge energieprijzen te drukken. De Unie gaat op vrijwillige basis gezamenlijk gas inkopen en ervoor zorgen dat de ondergrondse gasopslag voor de komende winter voor 80 procent is gevuld.

De overeenstemming over de maatregelen volgde op lange en volgens sommige ingewijden hevige discussies tussen de regeringen van de EU-lidstaten.

De Europese Commissie komt eind mei met voorstellen over een mogelijke ontkoppeling van de gas- en elektriciteitsprijs, beloofde voorzitter Ursula von der Leyen na afloop van de EU-top in Brussel. "Het is tijd daarnaar te kijken."

Nederland was lange tijd tegen een gezamenlijk inkoopbeleid van gas, maar minister Rob Jetten (Klimaat) bedacht zich vorige week en is sindsdien wel voorstander van de maatregel.