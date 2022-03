Oekraïense vluchtelingen kunnen snel aan de slag op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven zitten door het aanhoudende personeelstekort te springen om extra personeel. Maar niet voor alle sectoren biedt de vluchtelingenstroom een oplossing.

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen inwoners van dat land op de vlucht geslagen. Een deel van hen komt naar Nederland of is hier al aangekomen en kan waarschijnlijk relatief snel een baan vinden. Bedrijven hebben al tijden te kampen met een groot gebrek aan personeel en staan er in veel gevallen voor open om Oekraïners in dienst te nemen.

ABN AMRO schat dat tussen de 100.000 en 150.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland zullen komen. "We vermoeden dat ongeveer de helft van hen hier binnen afzienbare tijd aan het werk gaat. Dat zijn tussen de 50.000 en 75.000 mensen", rekent ABN-econoom Piet Rietman voor.

"Als je beseft dat er momenteel 387.000 vacatures zijn in Nederland, dan kun je wel zeggen dat de Oekraïners een deel van de problemen op de arbeidsmarkt kunnen oplossen. En we merken vanuit veel sectoren dat er interesse is."

Rietman ziet ook dat steeds meer werkgevers inzien dat Oekraïners vaak hoogopgeleid zijn. "Tegenwoordig volgt 83 procent van de Oekraïners na de middelbare school nog een opleiding. Dat is een hoger percentage dan in Nederland."

Regels voor Oekraïense werknemers worden soepeler

Extra voordeel is dat het kabinet van plan is om het voor Oekraïners makkelijker te maken om in Nederland aan de slag te gaan. Nu moet een werkgever nog een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar volgens de plannen is het vanaf vrijdag genoeg als de werknemer een Oekraïense vluchteling is en de werkgever een melding doet bij het UWV.

Hoe vaak bedrijven de laatste weken een aanvraag hebben ingediend voor een tewerkstellingsvergunning voor een Oekraïense werknemer, kan het UWV niet zeggen. Wel meldt een woordvoerder dat in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de Russische inval - op 22 februari - in totaal 860 aanvragen zijn ingediend. Waarschijnlijk is dat aantal sindsdien flink opgelopen, al heeft de instantie hier dus nog geen cijfers over.

Werken in de zorg is lastig

Toch is het UWV voorzichtig met voorspellingen over een oplossing voor het personeelstekort. "We weten niet precies hoeveel Oekraïners hiernaartoe komen en hoeveel van hen de arbeidsmarkt opgaan", zegt de woordvoerder.

"Daarnaast hangt het af van het type werk dat ze willen doen. Niet in alle beroepen kun je zomaar aan de slag. In bijvoorbeeld de zorg moet je aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen. Dat maakt het een stuk lastiger."

Ook Rietman zegt dat beroepen in de zorg niet zomaar toegankelijk zijn voor Oekraïense vluchtelingen. "Daar staat tegenover dat ze in technische beroepen wel weer snel aan de slag kunnen. En in het Oekraïense onderwijs is daar veel aandacht voor."