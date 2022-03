Gemeenten stellen dat ze niet genoeg geld krijgen van het Rijk om elk huishouden dat recht heeft op 800 euro energietoeslag dat bedrag ook daadwerkelijk te geven. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag. Diverse gemeenten keren daarom minder uit of stellen strengere eisen, meldt Nieuwsuur.

Vanwege de hoog opgelopen energieprijzen besloot het kabinet om armere gezinnen een tegemoetkoming te geven van 800 euro. Deze compensatie wordt uitgekeerd door gemeenten en is bedoeld voor huishoudens die maximaal 120 procent van het sociaal minimum hebben om van rond te komen.

Voor de maatregel is 679 miljoen euro gereserveerd. Dat zou genoeg moeten zijn voor 800.000 huishoudens die recht hebben op de 800 euro tegemoetkoming. Het overige geld kan dan worden gebruikt om de uitvoering van de regeling te bekostigen.

Maar gemeenten komen in een aantal gevallen geld tekort. Dat komt doordat het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor de tegemoetkoming groter is dan gedacht.

De gemeenten keren daarom soms kleinere bedragen uit, bijvoorbeeld 200 euro, of geven de tegemoetkoming maar aan een deel van de huishoudens die er recht op hebben. Ze vrezen dat ze anders een greep moeten doen uit de eigen gemeentekas, terwijl de landelijke overheid de regeling moet financieren.