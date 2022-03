Aruba, Curaçao en Sint-Maarten krijgen nog tot oktober volgend jaar coronasteun van Nederland. Daarna wordt er gekeken hoe de terugbetalingen zullen verlopen, meldt het kabinet vrijdag.

Nederland schoot de drie landen in het begin van de coronapandemie te hulp met leningen waarover geen rente hoeft te worden betaald. Dat was volgens het kabinet nodig om faillissementen en werkloosheid te voorkomen door het weggevallen toerisme.

Aruba kreeg een lening van 441,7 miljoen euro, 448,2 miljoen euro ging naar Curaçao en Sint-Maarten ontving 141,7 miljoen euro. Die leningen zouden normaal gesproken op 10 april aflopen, maar zijn dus met achttien maanden verlengd.

In ruil voor de steun moeten de landen hun overheidspersoneel 12,6 procent minder betalen dan gebruikelijk. Aruba had een tijd geleden al gevraagd of dat afgebouwd kon worden, maar daar was Nederland het niet mee eens. Zolang het land beroep doet op noodsteun, moet het zich aan die salariskorting houden, vindt het kabinet. Dat geldt ook voor de andere twee landen.