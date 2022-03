In 2024 wil Duitsland zo goed als geen gas meer importeren uit Rusland. Russische olie wordt gehalveerd tegen deze zomer en steenkolen zouden tegen de herfst volledig afgebouwd moeten zijn, zegt minister Robert Habeck (Klimaat) vrijdag.

De aankondiging komt op het moment dat westerse landen een front vormen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis komt ongeveer een derde van de ingevoerde olie uit Rusland. Van de steenkool die door Duitsland wordt geïmporteerd is 45 procent Russisch.

"Tegen het midden van het jaar zal de Russische olie-invoer in Duitsland naar verwachting gehalveerd zijn", zegt Habeck. "Aan het einde van het jaar willen we bijna onafhankelijk zijn. In de herfst kan Duitsland onafhankelijk zijn van Russische kolen en in 2024 willen we bijna volledig van het Russisch gas af zijn."

Minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck bespreekt de kwestie over energieafhankelijkheid later op vrijdag. Hij voegde er wel aan toe dat het onmogelijk is om nu meteen te stoppen met gas, olie en kolen uit Rusland, omdat dit ernstige economische en sociale gevolgen zou hebben voor Duitsland.

Duitsland zou ook al een optie hebben genomen op drie drijvende terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas. Daarvoor worden locaties op de Noordzee en de Oostzee onderzocht. Deze platforms zouden al voor de winter van 2022-2023 gas moeten kunnen leveren.