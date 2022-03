De veerdienst P&O, waar vorige week achthonderd medewerkers per direct werden ontslagen via Zoom, vaart vrijdagavond voor het eerst sinds dat ontslag weer van Rotterdam naar Hull. De omgekeerde route is geannuleerd vrijdag, maar opmerkelijk genoeg voer die donderdag al wel uit.

P&O Ferries meldt vrijdag op Twitter dat er om 21 uur een ferry zal varen tussen Rotterdam en Hull, maar laat enkele tweets later weten dat de dienst tussen Hull en Rotterdam is afgeschaft. "Sorry voor het ongemak en voor de late berichtgeving", zegt het bedrijf zonder een duidelijke reden op te geven. Donderdag voer de ferry wel al tussen Hull en Rotterdam.

Een week geleden, op 17 maart, werden plots alle veerdiensten van het Britse P&O stilgelegd in afwachting van een grote aankondiging. Dat bleek het ontslag van achthonderd vaste medewerkers te zijn. Ze worden vervangen door goedkopere, niet-Britse personeelsleden.

De ontslagen waren per direct, werden aangekondigd via online videodienst Zoom en zorgden ervoor dat de veerdiensten van het bedrijf tijdelijk werden stilgezet. Het besluit en de manier waarop erover is gecommuniceerd, zorgden voor een storm van kritiek.

Onder meer de Britse premier Boris Johnson kondigde al aan dat hij een rechtszaak wil starten tegen het bedrijf, omdat het de arbeidswet heeft overtreden met het massa-ontslag. Hij moedigde personeelsleden aan om ook rechtszaken te starten.

Topman Peter Hebblethwaite gaf donderdag toe dat hij inderdaad de wet heeft overtreden door niet eerst de vakbonden in te lichten. "We kozen ervoor om de bonden niet te informeren omdat ze nooit zouden akkoord gaan, maar we zullen iedereen volledig compenseren", zei hij in het Britse Lagerhuis.