De Verenigde Staten gaan de EU nog dit jaar minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gemaakt aardgas (lng) meer leveren dan vorig jaar. Dat maakten de Amerikaanse president Joe Biden en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag bekend.

Met de extra leveringen willen de VS de landen van de Europese Unie helpen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Europa is voor zo'n 40 procent van zijn gas afhankelijk van Rusland. Ook Canada gaat extra lng leveren aan Europa, maar heeft daar wat meer tijd voor nodig.

De VS zal de gaslevering aan de EU dit jaar opvoeren met 15 miljard kubieke meter en verwacht dat dat de komende jaren nog meer zal worden. De EU zal er op haar beurt voor zorgen dat er tot tenminste 2030 in de lidstaten vraag is naar zo'n 50 miljard kubieke meter lng per jaar.

Daarnaast zullen de twee grootheden proberen om de vraag naar aardgas te verminderen in de komende jaren. Het klimaatplan van de EU stelt voorop dat het aardgasgebruik dit jaar kan teruggebracht worden met 15,5 miljard kubieke meter. Dit moet gebeuren door energiebesparing.

Door meer hernieuwbare energie in te zetten, kan nog eens 20 miljard kubieke meter gas bespaard worden. Tegen 2030 zou er 170 miljard kubieke meter aardgas minder moeten gebruikt worden per jaar.