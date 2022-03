Honderd van de zowat vijfhonderd Gall & Gall-winkels gaan vrijdag staken omdat het personeel het niet eens is met de cao-voorstellen van de directie. Het is al de tweede staking op rij. De drankenhandelaar wil het komende jaar 3,25 procent meer loon uitkeren, maar vakbond FNV eist minstens 5 procent plus een coronatoeslag van 500 euro.

De winkels die meedoen aan de actie gaan vier uur later open of sluiten vier uur vroeger, meldt FNV vrijdag. De staking wordt gevolgd over het hele land, maar welke winkels precies wat doen is niet duidelijk.

Een week geleden gingen zo'n tachtig winkels twee uur later open uit protest tegen de loonvoorstellen en toen kondigde de vakbond al aan dat er nog acties zouden komen als de directie geen reactie zou geven. Die reageerde ondertussen nog niet en dus staakt FNV opnieuw. Gall & Gall was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Winst voor het moederbedrijf

Gall & Gall, dat onderdeel is van hetzelfde concern als Albert Heijn, kwam in de onderhandelingen over de brug met een loonsverhoging van 3,25 procent. Daarnaast wil het alle toeslagen afschaffen, behalve die voor zondag.

Daar is FNV het niet mee eens. De vakbond verwijst naar de hoge inflatie en de winst die Gall & Gall en moederbedrijf Ahold Delhaize maakten tijdens de coronacrisis. De vakbond wil 5 procent meer loon, 500 euro coronabonus en behoud van de zaterdagtoeslag.

"We hebben er ook de eerste stakers bij vanuit de distributiecentra", zegt Jethro Warbroek, bestuurder bij FNV Handel. "Onze actie van vorige week was nog een waarschuwing, nu zullen we het bedrijf financieel harder raken."