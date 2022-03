Porseleinproducent Royal Delft heeft in het afgelopen jaar flink meer verkocht dan in het eerste coronajaar. De beursgenoteerde maker van Delfts blauw had nog altijd veel last van wegblijvende toeristen door corona, maar een samenwerking met straatmodemerk Supreme zorgde wel voor meer verkopen.

Voor dat merk werden onder meer een bord en een biermok met een afbeelding van een winkel met het rode Supreme-logo gemaakt. Ook met de Johan Cruijff ArenA was er een lucratieve samenwerking. Ter ere van het 25-jarig bestaan van het stadion werden porseleinen stadions gemaakt.

Daarnaast herstartte Royal Delft de activiteiten van Royal Leerdam Crystal (niet te verwarren met glazenmaker Royal Leerdam) met het uitbrengen van twee zogeheten Oranjevaasjes. In het eerste coronajaar stopte het bedrijf nog met deze tak.

Royal Delft besloot enkele jaren geleden een deel van de opbrengsten uit de verkoop van bestekmaker Kempen en pannenmaker BK te gebruiken om vastgoed te kopen. De huuropbrengsten daarvan hebben het bedrijf door de coronacrisis heen geholpen. Ook heeft de onderneming coronasteun ontvangen van de overheid, zowel NOW als TVL.

De totale omzet ging met 26 procent omhoog naar 4,9 miljoen euro. Daaraan hield Royal Delft een winst van 579.000 euro over. In 2020 leed het bedrijf nog een verlies van 714.000 euro.

Royal Delft wil verder groeien op de zakelijke markt met meer samenwerkingen. Ook denkt het bedrijf dat het toerisme verder aantrekt, waardoor de verkopen in de eigen winkel weer omhoog zullen gaan. De energieprijs daarentegen is hoog en dat merkt het bedrijf, dat veel gas nodig heeft om het porselein te bakken.