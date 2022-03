Een jas, broek of paar schoenen één keer dragen en daarna terugsturen naar de winkel? Dat wordt binnenkort een stuk moeilijker. Een aantal webwinkels start volgende maand een proef waarbij een label of sticker op het product wordt bevestigd; als dat er eenmaal af is gehaald, kan het niet worden terug geplakt en krijg je je geld niet volledig terug.

Veel klanten bestellen kleding of schoenen waarbij ze van tevoren al weten dat ze het artikel maar één keer dragen, om het daarna terug te sturen naar de winkel en hun geld terug te vragen. Dat is veel verkopers een doorn in het oog. De artikelen komen soms beschadigd terug en zijn daardoor niet opnieuw te verkopen. Daarnaast zorgt het voor extra administratieve en vervoerskosten.

De webwinkels gaan daarom op hun producten een label of sticker bevestigen met de tekst: Do not remove! If this label is removed, this item can not be returned (Niet verwijderen! Als dit label is verwijderd, kan het item niet worden teruggestuurd).

Vooral bij luxe producten

Volgens de betrokken winkels kunnen de klanten het kledingstuk wel passen zonder het label of de sticker te verwijderen, maar is het wel zó opvallend dat je de broek of jurk niet in het openbaar aan kunt. De webwinkels nemen het artikel zonder label of sticker nog wel retour, maar de klant krijgt dan niet meer zijn volledige aankoopbedrag terug. Onder meer de schoenenmerken Birkenstock en Bartogi en de babyspullenverkoper Reiswieg werken mee aan het label.

De stickers en labels zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld, zijn te verwijderen zonder het kledingstuk te beschadigen, maar zijn daarna niet terug te bevestigen. "Vooral bij luxe producten zien we nog te vaak dat ze gedragen worden en vervolgens worden geretourneerd. Met deze stickers en labels is dat niet meer mogelijk", zegt directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org, een belangenvereniging voor webwinkels.

Online kledingverkoper Zalando kwam drie jaar geleden met een soortgelijk plan, door aan een kledingstuk een groot label van 10 bij 15 centimeter te hangen. Een artikel zonder het label werd door het Duitse bedrijf vanaf dan niet meer geaccepteerd.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de webwinkels het product zonder sticker niet meer terugnemen. Dat was niet juist. De webwinkels nemen het product wel terug, maar de klant krijgt niet meer zijn volledige aankoopbedrag terug.