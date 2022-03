Hajir Hajji begon toen Action nog maar dertien winkels had, maar heeft dit jaar als kersverse topvrouw het tweeduizendste filiaal geopend. De CEO, die al 25 jaar bij de discounter werkt, wil maar één ding aangeven. "Het is voor iedereen, ongeacht je achtergrond, mogelijk om door te stromen binnen ons bedrijf", zegt ze in gesprek met NU.nl.

Hajji is trots dat ze al zolang deel uitmaakt van de opmars van Action. De topvrouw bezoekt nog steeds wekelijks winkels in Nederland voor het contact met klanten en personeel. "Ik vind het echt een hele eer om hier te mogen werken. Ik probeer ook minimaal een keer per week een winkel in het buitenland te bezoeken."

Ver doorgroeien binnen het bedrijf is geen uitzondering, zegt Hajji. "Het afgelopen jaar zijn er meer dan vijftienhonderd mensen doorgestroomd, bijvoorbeeld van winkelmedewerker naar rayonmanager en andere hogere functies. Het is altijd mogelijk om hier door te stromen, daar zetten we altijd op in."

Klanten weten hun weg naar de filialen van Action nog steeds goed te vinden. Keukenrollen, wc-papier, wasmiddel, zeep, speelgoed en kleding behoren tot de gewildste producten. Het favoriete product van Hajji? "Dat blijven toch nog steeds de zwarte damessokken."

Action behaalde afgelopen jaar een omzet van 6,8 miljard euro, een groei van bijna 23 procent ten opzichte van 2020. Dankzij 267 nieuwe winkels, waaronder ook filialen in Italië, en twee nieuwe distributiecentra in Polen en Slowakije heeft het bedrijf inmiddels tweeduizend winkels. Action heeft in ons land 401 winkels en twintigduizend medewerkers.

'Moeten meer winkels gaan openen dan afgelopen jaar'

De discounter is van plan dit jaar nog meer winkels te openen, maar kan geen concrete getallen geven. "Er zijn om ons heen nog veel mogelijkheden, maar het is echt de bedoeling dat we meer winkels gaan openen dan afgelopen jaar", aldus Hajji.

De topvrouw geeft verder aan dat Action er ondanks de torenhoge inflatie alles aan zal doen de laagste prijs te bieden.

"Maar net als andere retailers heeft Action te maken gehad met schaarste en prijsstijgingen van grondstoffen, energie en basisproducten. Hoewel dit gevolgen heeft gehad voor de beschikbaarheid en dus ook extra inspanningen van onze organisatie heeft gevergd, zijn wij met onze formule goed in staat om met deze problematiek om te gaan."