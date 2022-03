Het management van P&O Ferries geeft toe niet volgens de regels te hebben gehandeld bij het ontslag van achthonderd werknemers. De Britse rederij meldt dat het de vakbonden had moeten raadplegen, maar dat het dat bewust niet heeft gedaan, omdat die er nooit mee akkoord zouden gaan. Premier Boris Johnson wil een rechtszaak tegen het bedrijf starten.

P&O Ferries, dat onder meer een veerdienst heeft tussen Nederland en Engeland, maakte vorige week bekend dat het achthonderd werknemers ontslaat. Daarvoor in de plaats komen goedkopere, niet-Britse medewerkers. De ontslagen waren per direct, werden aangekondigd via online videodienst Zoom en zorgden dat de veerdiensten van het bedrijf tijdelijk werden stilgezet. Het besluit en de manier waarop erover is gecommuniceerd, zorgden voor een storm van kritiek.

Topman Peter Hebblethwaite heeft donderdag tegen Britse parlementsleden gezegd dat het bedrijf "zonder twijfel" de vakbonden had moeten inlichten over de plannen, meldt de BBC. "We kozen ervoor om de bonden niet te informeren en zullen iedereen volledig compenseren."

Hebblethwaite moest donderdag verschijnen voor een parlementaire commissie. Daar verontschuldigde hij zich voor de onrust die is ontstaan. Wel voegde hij eraan toe dat de bezuinigingen nodig zijn om het bedrijf van de ondergang te redden. P&O Ferries had de afgelopen tijd veel last van de reisbeperkingen die vanwege de coronacrisis zijn opgelegd. Het bedrijf boekte vorig jaar een verlies van 100 miljoen pond (120 miljoen euro).

Volgens de topman krijgen de ontslagen medewerkers een zeer ruime compensatie van minimaal 15.000 pond per persoon. De werknemers krijgen dat alleen als ze geen rechtszaak aanspannen.

Johnson zei woensdag al van plan te zijn om juridische stappen te nemen tegen de rederij, omdat hij ervan overtuigd was dat P&O regels had overtreden. Ook moedigde hij personeel aan om zelf rechtszaken te starten.